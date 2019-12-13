2019-12-13T15:55:00+03:00
Общество

На выходных в Мурманской области будет тепло

Температура воздуха поднимется до нуля
Наталья ЛОБАНОВА
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Декабрьское потепление пришло на смену разбушевавшейся метелиДекабрьское потепление пришло на смену разбушевавшейся метелиФото: Алексей ФОКИН
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На днях Мурманскую область с головой накрыло снегом. Метель вовсю бушевала, на дорогах образовались пробки, а местные жители почти превратились в сугробы.

Однако снег на пару с порывистым ветром уже утих, и на смену воинствующей непогоде в Заполярье пришла декабрьская оттепель. По данным паблика «Погода в Мурманске», 12 декабря температура воздуха в областном центре поднялась до +0,9 градусов. Сегодня, 13 декабря, в городах и поселках Кольского края не сильно прохладнее.

- 13 декабря в Мурманской области облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха от 0 до -5 градусов, при прояснениях до -10 в течение суток. Гололедица, местами сильная, - сообщают в мурманском гидрометцентре.

В грядущие выходные, 14 и 15 декабря, погода в Заполярье будет такой же теплой, так что местным жителям морозить нос точно не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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