2019-12-13T14:03:36+03:00
Общество

В Апатитах обрушились строительные леса пятиэтажки

Сломавшиеся конструкции повредили деревья и провода уличных фонарей
Наталья ЛОБАНОВА
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Почему конструкция обрушилась - пока не известно. Фото: vk.com/apatity__cityПочему конструкция обрушилась - пока не известно. Фото: vk.com/apatity__city
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12 декабря жители пятиэтажного дома №11 на улице Космонавтов в Апатитах не на шутку перепугались: пока рабочие выполняли капитальный ремонт здания, внезапно рухнули строительные леса.

- В 16.53 апатитчанин сообщил в ЕДДС о случившемся. На место происшествия приехала «Служба гражданской защиты Апатитов», дежурная смена апатитской электросетевой компании, представители управляющей компании «Академическая», а также подрядчики, выполнявшие работы по капремонту. Выходы из подъездов дома не заблокированы. В результате обрушения никто из людей не пострадал, - рассказали в мэрии Апатитов.

Рухнувшие конструкции повредили ближайшие деревья и задели провода наружного освещения. Но через несколько часов последствия уже устранили.

- Благодарю спасателей, электриков, рабочих подрядной организации и УК «Академическая» за оперативное устранение последствий падения лесов на Космонавтов, 11. Анализ причин произошедшего - впереди, - отметил глава администрации Апатитов Николай Бова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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