В Апатитах обрушились строительные леса пятиэтажки
12 декабря жители пятиэтажного дома №11 на улице Космонавтов в Апатитах не на шутку перепугались: пока рабочие выполняли капитальный ремонт здания, внезапно рухнули строительные леса.
- В 16.53 апатитчанин сообщил в ЕДДС о случившемся. На место происшествия приехала «Служба гражданской защиты Апатитов», дежурная смена апатитской электросетевой компании, представители управляющей компании «Академическая», а также подрядчики, выполнявшие работы по капремонту. Выходы из подъездов дома не заблокированы. В результате обрушения никто из людей не пострадал, - рассказали в мэрии Апатитов.
Рухнувшие конструкции повредили ближайшие деревья и задели провода наружного освещения. Но через несколько часов последствия уже устранили.
- Благодарю спасателей, электриков, рабочих подрядной организации и УК «Академическая» за оперативное устранение последствий падения лесов на Космонавтов, 11. Анализ причин произошедшего - впереди, - отметил глава администрации Апатитов Николай Бова.
ИСТОЧНИК KP.RU