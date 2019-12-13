2019-12-13T13:01:20+03:00
Происшествия

Под Верхнетуломским в палатке три рыбака отравились газом

Мужчины решили погреться ночью и погибли
Елена ЧУМАКОВА
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Шланг от газового баллона тянулся в палатку. Фото: СКР по Мурманской областиШланг от газового баллона тянулся в палатку. Фото: СКР по Мурманской области
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Зимняя рыбалка коварна и требует от ее поклонников неукоснительного соблюдения всех правил безопасности, иначе последствия могут оказать более чем печальными. Обычно любители поудить обителей озерных глубин рискуют провалиться под лед и не выбраться из холодных пучин водоема. Но бывают и куда более оригинальные ситуации, правда, с не менее печальным концом.

- Неделю назад, 7 декабря, трое жителей Гаджиева отправились на рыбалку к озеру Виласкявр, что на 145 километре трассы Кола – КПП Лотта. Однако уже через два дня друзья перестали выходить на связь, и родственники забили тревогу, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

10 декабря рыбак, который проходил мимо, нашел все троих в палатке … мертвыми. Скорее всего, ночью друзья замерзли и решили согреться опасным способом.

- Возле палатки, в которой ночевали мужчины, обнаружен газовый баллон. Его шланг был протянут непосредственно в палатку к газовой плитке, с помощью которой отплевалось помещение. В самой палатке сильно пахло газом, - уточняет собеседник «КП». – Судебно-медицинская подтвердила, что у погибших не никаких телесных повреждений, да и других признаков, указывающих на криминальный характер смерти, нет. Проводится проверка.

Рыбакам было 45, 43 и 31 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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