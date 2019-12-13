2019-12-13T12:15:22+03:00
Происшествия

Мурманский областной суд отменил штраф в 50 тысяч рублей за наезд на полицейского и вернул уголовное дело следователям

Прокуратура не согласилась с квалификацией, а служители Фемиды ее поддержали
Варвара РУСЛАНОВА
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Служители Фемиды вернули уголовное дело следователям.Служители Фемиды вернули уголовное дело следователям.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Точка, поставленная судом в резонансной истории о наезде внедорожника на сотрудника полиции, с легкой руки прокуратуры превратилась в запятую. Напомним: 21 июня 2018 года в 35-летний мурманчанин, будучи под психотропными веществами, переехал внедорожником сотрудника полиции, который пытался пресечь его неадекватное поведение за рулем. Блюститель порядка оказался в больнице с переломом позвоночника, а раскаявшийся виновник его бед – на скамье подсудимых.

Поскольку в момент происшествия полицейский был не по форме, действия водителя были квалифицированы по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». В итоге суд, учитывая все старания виновника возместить нанесенный ущерб, вынес постановление о прекращении уголовного дела со штрафом в 50 тысяч рублей. Однако прокуратура Заполярья с таким решением не согласилась и обжаловала его в Мурманской областном суде. В надзорном ведомстве уверены, что водитель должен понести наказание по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

В областном суде согласились с прокуратурой, отменили постановление своих коллег о прекращении уголовного дела и вернули его следователям - они должны учесть позицию служителей Фемиды и еще раз выйти в суд для рассмотрении резонансной истории по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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