2019-12-13T09:01:43+03:00
Общество

Выходной расселяют: Собственники 11 квартир получат компенсацию за жилье еще до Нового года

Остальные 25 семей смогут воспользоваться этими деньгами после приватизации социальной жилплощади
Елена МОЛОДЦОВА
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В ближайшее время станцию Выходной покинут 11 семей. Фото: Администрация Кольского районаВ ближайшее время станцию Выходной покинут 11 семей. Фото: Администрация Кольского района
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Станция Выходной, что в каких-нибудь 8 километрах от Молочного, скоро перестанет существовать как населенный пункт. Однако продолжит свою жизнь в качестве перевалочной угольной базы. Правда, для того, чтобы планы Ространсмодернизация – генерального заказчика строительства железнодорожной ветки через реку Тулома, которая свяжет комплекс перегрузки угля «Лавна» и Выходной – сбылись надо расселить 36 семей, которые на сегодняшний день зарегистрированы на станции.

Активные работы начались в Выходном еще в 2018 году, но сегодня строительная техника подошла в плотную к жилым домам и тянуть с расселением больше нельзя. Ространсмодернизация готова компенсировать стоимость квартир жителей Выходного по экспертной оценке.

- Владельцы помещений получат достаточно средств, чтобы приобрести себе аналогичное по метражу жилье в ближайших населенных пунктах. В первую очередь мы будем выплачивать деньги собственникам приватизированного жилья. На сегодняшний день это 11 семей, которые получат деньги до Нового года, - отметил начальник отдела земельно-имущественных отношений ФКУ «Ространсмодернизация» Александр Балахонов. – После праздников они смогут спокойно заниматься поиском квартир и переездом. В срочном порядке их выселять никто не будет!

Остальные 25 семей живут в квартирах по социальному найму. Им предложено в ускоренном порядке приватизировать жилье, а затем подписать компенсационное соглашение и получить деньги на покупку квартиры в другом населенном пункте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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