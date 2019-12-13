2019-12-13T08:17:15+03:00
Общество

Одиннадцатиклассник из Мурманска прошел в финал Международного математического конкурса

Александр Воробьев отправится представлять Кольское Заполярье в Калининградскую область
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Александр Воробьев учится в международном лицее. Фото: ЯндексАлександр Воробьев учится в международном лицее. Фото: Яндекс
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Полна земля северная юными талантами. Например, в октябре юный мурманчанин Виктор Ромахов стал победителем на Международном чемпионате инноваций. А сейчас стало известно, что одиннадцатиклассник из Мурманского международного лицея Алексей Воробьев прошел в финал VI Международного конкурса по математике «Я решаю!».

Юный северянин попал в список из 40 сильнейших математиков среди школьников нестоличных городов России и стран ближнего зарубежья. За место в заключительном этапе боролись 1017 участников. Два этапа конкурса уже позади, финал состоится 25-26 января 2020 года в инновационном кластере «Технополисе GS» (г. Гусев Калининградской области).

На церемонии награждения 26 января 10 победителей получат призы. Ученики 9-10 классов — электронную технику и возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге. Одиннадцатиклассники — именные стипендии, которые будут выплачиваться в течение года если поступят в вуз на технические специальности.

- Мы живем в цифровую эпоху, и те изменения, которые претерпевает наша реальность, заставляют бизнес и государство уделять особое внимание образованию сегодняшней молодежи. Ведь именно эти люди будут развивать технологии и, как следствие, экономику страны в ближайшие годы, - рассказали организаторы конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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