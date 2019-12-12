2019-12-12T18:35:40+03:00
Происшествия

Глава Минпроторга России взял на контроль ситуацию с горящем в Мурманске крейсером «Адмирал Кузнецов»

Представители федерального ведомства оценят нанесенный огнем ущерб
Елена МОЛОДЦОВА
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Денис Мантуров взял на личный контроль ситуацию с "Кузнецовым".Денис Мантуров взял на личный контроль ситуацию с "Кузнецовым".Фото: Олег ЗОЛОТО
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ЧП в столице Заполярья с авианесущим крейсером «Адмиралом Кузнецовым» получила большой резонанс. Напомним: после того, как в октябре 2018 года в Росляково затонул плавучий док, корабль отбуксировали для полной модернизации на 35-й судоремонтный завод в Мурманске. Однако 12 декабря при проведении сварочных работ в трюме энергоотсека начался пожар. Огонь разбушевался на площади в 600 квадратных метров. 10 человек находятся в больницах столицы Заполярья, еще двое числятся пропавшими без вести.

- Ситуация [с горящим крейсером] находится на контроле у главы Минпромторга России Дениса Мантурова. После того, как пожар потушат, будет принято решение о направлении представителей Минпромторга России для участия в расследовании, оценке ущерба и выработке решений по его ликвидации, - сообщают в федеральном ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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