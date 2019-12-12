Всем на удивление: лыжники путешествуют по Хибинам с коляской

СЕГОДНЯ 14:27 2019-12-12T14:16:42+03:00

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Нечасто в Заполярье увидишь семью, которая бы каталась по склонам заснеженных гор с ребенком в коляске. А вот в Хибинах такой случай действительно был! Об этом «КП» рассказала та самая девушка, которая еще в 1996 году, когда была совсем крохой, отправилась с родителями на зимний отдых в Кировск.

- Маме с папой очень нравилось кататься на лыжах, а я в те времена, когда мне было меньше года, любила поспать. Поэтому, меня оставляли в коляске, внизу склона, и уезжали кататься. Но, родители тогда приехали с большой компанией, так что за мной всегда присматривали. Вообще мы нездешние - живем в Москве, а в Заполярье приезжали тогда на зимний отдых. Кстати, это был моя первая поездка в Хибины, - поведала «КП» Любовь Слуцкая.

К слову, жительница российской столицы пошла по стопам своих родителей - с самых ранних лет она полюбила активный зимний отдых.

- В два годика я уже встала на лыжи, а с 12 лет катаюсь по самых разным горным склонам на сноуборде, - отмечает московская путешественница.

ИСТОЧНИК KP.RU