2019-12-12T14:16:42+03:00
Общество

Всем на удивление: лыжники путешествуют по Хибинам с коляской

Молодая семья рассекала по горным склонам Заполярья вместе со своей малюткой дочкой
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
С ранних лет родители прививали своей крохе любовь к лыжам и сноуборду. Фото: vk.com/bigwoodС ранних лет родители прививали своей крохе любовь к лыжам и сноуборду. Фото: vk.com/bigwood
Изменить размер текста:

Нечасто в Заполярье увидишь семью, которая бы каталась по склонам заснеженных гор с ребенком в коляске. А вот в Хибинах такой случай действительно был! Об этом «КП» рассказала та самая девушка, которая еще в 1996 году, когда была совсем крохой, отправилась с родителями на зимний отдых в Кировск.

- Маме с папой очень нравилось кататься на лыжах, а я в те времена, когда мне было меньше года, любила поспать. Поэтому, меня оставляли в коляске, внизу склона, и уезжали кататься. Но, родители тогда приехали с большой компанией, так что за мной всегда присматривали. Вообще мы нездешние - живем в Москве, а в Заполярье приезжали тогда на зимний отдых. Кстати, это был моя первая поездка в Хибины, - поведала «КП» Любовь Слуцкая.

К слову, жительница российской столицы пошла по стопам своих родителей - с самых ранних лет она полюбила активный зимний отдых.

- В два годика я уже встала на лыжи, а с 12 лет катаюсь по самых разным горным склонам на сноуборде, - отмечает московская путешественница.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минпроторга России взял на контроль ситуацию с горящем в Мурманске крейсером «Адмирал Кузнецов»
Список пострадавших в пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" 12 декабря 2019 года
В Мурманске задержали заместителя директора Фонда капитального ремонта региона
Министр здравоохранения Мурманской области лично осмотрел одного из пострадавших на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»: 10 пострадавших и 2 пропавших без вести
Экстренные службы: Число пострадавших на горящем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 10
Из-за пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" создали оперативный штаб
Всем на удивление: лыжники путешествуют по Хибинам с коляской
Северный флот: Очаг возгорания на «Кузецове» локализован
В печально известном доме Мурманска живут меломаны, которые терроризируют соседей
Пациентка мурманской областной больницы в седьмой раз родила ребенка
В Мурманске столкнулся "ВАЗ" с автобусом "МАЗ", есть пострадавшие
К горящему крейсеру "Адмирал Кузнецов" едет губернатор Мурманской области
Следователи рассказали, сколько лет было погибшему, чей череп нашли под Кандалакшей
Федеральный канал сообщил, что в Мурманске погиб ребенок из-за застрявшей в сугробах "скорой"
Евгений Никора официально заступает в должность главы администрации Мурманска
Для замены трубы в Росляково, из которой валит черный дым, не могут найти подрядчика
В Москве открылась фотовыставка «Териберка. За полярным кругом»
В Кировске почтут память погибших на Расвумчоррском руднике
В Коми мурманского олигарха Геннадия Шубина не отпустили на свободу
В "Правом секторе"* сообщили, что не причастны к готовившемся взрыву здания правительства Мурманской области
В Мурманске из мусоросборника пытаются спасти кошку
Андрей Чибис прокомментировал неудачный теракт по взрыву здания правительства Мурманской области
Волонтеры из Мурманской области подарили Яне Чуриковой уникальную брошь из электродов в виде мыши
Октябрьский суд Мурманска не смилостивился над учредителем Мурманского морского пароходства
На Мурманскую область надвигается новая метель
В МЧС назвали причину крупного пожара на мебельных складах в Коле
Мурманск оказался на страницах журнала «Вокруг света»