Пациентка мурманской областной больницы в седьмой раз родила ребенка

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-12T12:55:15+03:00

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Ребенок, который давно уже сидит в мамином животе, не станет спрашивать, когда ему лучше появиться на свет. Так, 11 декабря, у пациентки с соматической патологией, которую госпитализировали в Мурманскую областную больницу имени П.А. Баяндина, внезапно начались стремительные роды.

- В хирургическом отделении гинекологии роды не проводят, но наши специалисты обладают широкой квалификацией, поэтому роды все же приняли своевременно. Благодаря слаженной работе специалистов больницы, пациентка во время седьмых родов без осложнений явила на свет здоровую девочку. Мама хочет назвать ее в честь богини Победы! Поздравляем и желаем здоровья и счастья маме и ее новорожденной дочери, - отметили в Мурманской областной клинической больнице.

Роды принимали: врачи-акушеры-гинекологи Елена Гаенко, Виктория Качан, Оксана Огаркова, врач-анестезиолог Дмитрий Ронжин, медсестра-анестезист Лейла Касимова и медсестра отделения гинекологии Любовь Александрова.

ИСТОЧНИК KP.RU