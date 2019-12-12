2019-12-12T14:12:45+03:00
Общество

В печально известном доме Мурманска живут меломаны, которые терроризируют соседей

Как только появляется полиция, хулиганы выключают музыку и ведут себя тише воды [видео]
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
В доме №78 на проспекте Героев-североморцев в Мурманске не знают, как найти управу на шумных соседей.В доме №78 на проспекте Героев-североморцев в Мурманске не знают, как найти управу на шумных соседей.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Жители дома №78 на проспекте Героев-североморцев в Мурманске знают, что слава у него печальная: то драки случаются, то смертельный пожар (в августе огонь унес жизнь мужчины), было и убийство.

Но есть там и еще одна беда: в одном из подъездов многоэтажки живут меломаны, которые докучают соседям шумной музыкой. Живут любители громко слушать хиты современных исполнителей на разных этажах.

- Ночные пьяные загулы, наркотики, дым коромыслом и грохот музыки в любое время суток стали там привычной картиной. Хулиганы так распоясались, что перестали реагировать даже на визиты полиции. Так некий Павел с 4-го этажа, устроил из жилья, принадлежащего его матери – молодежную вписку. Спать там ложатся уже под утро, вволю наоравшись и напившись. В полицию на него уже поступил ворох заявлений, причем несколько – от беременной женщины. Сейчас им снова занимаются служители закона, - рассказал "КП" житель дома.

Один такой меломан со второго этажа устроил соседям двухчасовую дискотеку. Причем начал он ... в три часа ночи. Что над ним живут семейные люди, беременная женщина и вообще – люди, его не волновало.

- В итоге в дежурную часть отделения полиции №2 по городу Мурманск, поступило сразу несколько экстренных звонков от жильцов подъезда. Однако когда подоспел наряд, меломан, как это часто бывает, сразу выключил музыку и предпочел не открывать дверь стражам порядка, - продолжают рассказ возмущенные соседи.

Как найти управу на молодежь, они уже не знают.

Меломаны в Мурманске мешают спать соседям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минпроторга России взял на контроль ситуацию с горящем в Мурманске крейсером «Адмирал Кузнецов»
Список пострадавших в пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" 12 декабря 2019 года
В Мурманске задержали заместителя директора Фонда капитального ремонта региона
Министр здравоохранения Мурманской области лично осмотрел одного из пострадавших на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»: 10 пострадавших и 2 пропавших без вести
Экстренные службы: Число пострадавших на горящем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 10
Из-за пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" создали оперативный штаб
Всем на удивление: лыжники путешествуют по Хибинам с коляской
Северный флот: Очаг возгорания на «Кузецове» локализован
В печально известном доме Мурманска живут меломаны, которые терроризируют соседей
Пациентка мурманской областной больницы в седьмой раз родила ребенка
В Мурманске столкнулся "ВАЗ" с автобусом "МАЗ", есть пострадавшие
К горящему крейсеру "Адмирал Кузнецов" едет губернатор Мурманской области
Следователи рассказали, сколько лет было погибшему, чей череп нашли под Кандалакшей
Федеральный канал сообщил, что в Мурманске погиб ребенок из-за застрявшей в сугробах "скорой"
Евгений Никора официально заступает в должность главы администрации Мурманска
Для замены трубы в Росляково, из которой валит черный дым, не могут найти подрядчика
В Москве открылась фотовыставка «Териберка. За полярным кругом»
В Кировске почтут память погибших на Расвумчоррском руднике
В Коми мурманского олигарха Геннадия Шубина не отпустили на свободу
В "Правом секторе"* сообщили, что не причастны к готовившемся взрыву здания правительства Мурманской области
В Мурманске из мусоросборника пытаются спасти кошку
Андрей Чибис прокомментировал неудачный теракт по взрыву здания правительства Мурманской области
Волонтеры из Мурманской области подарили Яне Чуриковой уникальную брошь из электродов в виде мыши
Октябрьский суд Мурманска не смилостивился над учредителем Мурманского морского пароходства
На Мурманскую область надвигается новая метель
В МЧС назвали причину крупного пожара на мебельных складах в Коле
Мурманск оказался на страницах журнала «Вокруг света»