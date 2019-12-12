В печально известном доме Мурманска живут меломаны, которые терроризируют соседей
Жители дома №78 на проспекте Героев-североморцев в Мурманске знают, что слава у него печальная: то драки случаются, то смертельный пожар (в августе огонь унес жизнь мужчины), было и убийство.
Но есть там и еще одна беда: в одном из подъездов многоэтажки живут меломаны, которые докучают соседям шумной музыкой. Живут любители громко слушать хиты современных исполнителей на разных этажах.
- Ночные пьяные загулы, наркотики, дым коромыслом и грохот музыки в любое время суток стали там привычной картиной. Хулиганы так распоясались, что перестали реагировать даже на визиты полиции. Так некий Павел с 4-го этажа, устроил из жилья, принадлежащего его матери – молодежную вписку. Спать там ложатся уже под утро, вволю наоравшись и напившись. В полицию на него уже поступил ворох заявлений, причем несколько – от беременной женщины. Сейчас им снова занимаются служители закона, - рассказал "КП" житель дома.
Один такой меломан со второго этажа устроил соседям двухчасовую дискотеку. Причем начал он ... в три часа ночи. Что над ним живут семейные люди, беременная женщина и вообще – люди, его не волновало.
- В итоге в дежурную часть отделения полиции №2 по городу Мурманск, поступило сразу несколько экстренных звонков от жильцов подъезда. Однако когда подоспел наряд, меломан, как это часто бывает, сразу выключил музыку и предпочел не открывать дверь стражам порядка, - продолжают рассказ возмущенные соседи.
Как найти управу на молодежь, они уже не знают.
Меломаны в Мурманске мешают спать соседям.
ИСТОЧНИК KP.RU