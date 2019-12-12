Федеральный канал сообщил, что в Мурманске погиб ребенок из-за застрявшей в сугробах "скорой"
Не зря губернатор Мурманской области Андрей Чибис ругается на чиновников, которые отвечают за уборку дворов от снега. В "каше" застревают "скорые", что грозит страшным - кто-то может не дождаться помощь.
Телеканал "Рен ТВ" сообщил, что в Мурманске погиб ребенок, не дождавшийся приезда врачей. Впрочем оказалось, что эта информация сильно преувеличена. В одном из мурманских пабликов в "ВКонтакте" сообщение о застрявшей медицинской "карете" действительно появлялось. Но упоминания о гибели ребенка в нем не было.
- У дочки температура 39.4, скорая помощь заехать во двор не может. Второй раз вызываем врача с поликлиники с этими же проблемами - нам отвечают: "Ждите врача, вы же сами знаете свой двор"! Звонили и сейчас, ответ тот же - "ждите". Простите, но уже почти 14.00! Ответ с поликлиники: "А что вам сложно самим приехать? У вас подъездные пути не почищены, врач к вам приедет позже!", - написала мурманчанка еще 10 декабря.
Информацию от федерального канала прокомментировали в правительстве Мурманской области:
- Прошедшая в ряде СМИ информация о гибели ребенка в Мурманске из-за невозможности проехать машине скорой помощи не соответствует действительности
В региональном минздраве также уточнили, что застрявшей "скорой" не было. Сейчас новость на "Рен ТВ" удалена.
ИСТОЧНИК KP.RU