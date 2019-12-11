В Коми мурманского олигарха Геннадия Шубина не отпустили на свободу

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-11T17:26:40+03:00

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Сегодня СМИ запестрели заголовками о том, что мурманский энергомагнат Геннадий Шубин готовится выйти на свободу по УДО, отбыв только половину положенного срока. Разумеется, желающих поиронизировать на эту тему нашлось немало.

Напомним: в августе 2015 года Геннадия Шубина приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима за многомиллионные хищения. Экс-советник губернатора Мурманской области пытался опротестовать решение суда, но служители Фемиды высшей инстанции согласились с коллегами. В итоге Шубин отправился отбывать срок в Коми. Этим летом к его сроку собирались добавить еще три года за хищения на «Кандалакшаводоканале», но суд оправдал олигарха.

- Действительно, накануне в нашем суде рассматривалась ходатайство Геннадия Шубина об условно-досрочном освобождении. На заседании присутствовал сам осужденный и его адвокат. Однако судья отказал в удовлетворении ходатайства, - сообщили «КП» в Удорском районном суде республики Коми.

Путаница произошла из-за того, что сразу после заседания на сайте суда появилась информация о том, что ходатайство об освобождении по УДО Геннадия Шубина удовлетворено. Как выяснилось, в текст закралась ошибка, которая была исправлена буквально через пять минут. Но все равно успела взбудоражить общественность Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU