В Мурманске из мусоросборника пытаются спасти кошку

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-11T16:21:22+03:00

Животное шипит и не идет на контакт с дворниками

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Оказывается, в мусосборниках дворников поджидает немало сюрпризов. К сожалению, зачастую работникам жилищной сферы приходятся делать страшные находки. Взять хотя бы февральский случай, когда в мусорном баке первого подъезда дома №25 на улице Маклакова в Мурманске нашли зверски убитого щенка овчарки. К счастью, в этот раз находка оказалась не страшной, а шипящей.

- Несколько дней назад в районе улицы Седова дворники обнаружили в мусоросборнике кошку. Развесили объявления, но никто не отозвался. Животное в руки не дается, в стрессе, шипит и прячется за ящик. Кормим. Но на улице холодает. Погибнет, - рассказывают о еще одной зообеде в группе «Подари шанс» - Помощь бездомным животным».

Волонтеры ищут старых или новых хозяев для котейки, либо того, кто готов заняться устройством судьбы перепуганного животного. Желающих помочь кошке просят связаться с Инной по телефону 8-911-310-43-47 или в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU