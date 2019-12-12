2019-12-12T10:22:41+03:00
Происшествия

Следователи рассказали сколько лет было погибшему, чей череп нашли под Кандалакшей

Следов насильственной смерти на костях не обнаружили
Мария ПАШЕНКОВА
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Череп у дороги Кандалакша-Полярные Зори. Фото: СКР по Мурманской областиЧереп у дороги Кандалакша-Полярные Зори. Фото: СКР по Мурманской области
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15 июля этого года в районе 10-го километра дороги Кандалакша-Полярные Зори грибники нашли человеческий череп.

Сразу после этого специалисты изучили территорию вокруг, но других костей или одежды не нашли. Чтобы узнать хоть какие-то подробности о погибшем, была назначена судебная медико-криминалистическая экспертиза. Она помогла хоть немного восстановить портрет погибшего.

- По заключению медико-криминалистической экспертизы, назначенной в рамках процессуальной проверки, это череп мужчины возраста 40-55 лет, давность скелетирования 3-5 лет, повреждения на черепе отсутствуют. Следственными органами СК РФ по Мурманской области назначена генетическая экспертиза и для проверки ДНК-профиля по учетам, которая на данный момент не завершена, - пояснила "КП" старший помощник руководителя следственного управления Наталия Тростина.

Напомним: это не первый случай, когда северяне случайно находят. Так, у железнодорожной станции Моккет нашли фрагменты скелета. Чуть позже у этого же поселка-призрака - ногу пропавшего в окрестностях пожилого грибника. А в Коле рабочие, которые устанавливали дорожные знаки, выкопали череп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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