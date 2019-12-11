На Мурманскую область надвигается новая метель

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-11T14:53:35+03:00

Непогода сохранится в Кольском крае еще на несколько дней. Фото: Надежда Пархоменко

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Вчера, 10 декабря, снежная вьюга замела весь Мурманск: только за три часа в городе выпало 18% месячной нормы снега. На дорогах образовалась масса пробок, а местные жители стали похожи на живые сугробы. Однако, погода, как в областном центре, так и в других городах региона улучшилась только на время. Новая метель уже спешит в Заполярье.

- 11 декабря в Мурманске пройдет снег, ветер местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -4-9 градусов, при прояснениях -14-19, днем от -3 до +2. Сильная гололедица. Ночью 12 декабря в Кольском крае ожидается прохождение атмосферного фронта, снег, метель, порывистый ветер, - рассказывают синоптики «Мурманского УГМС».

Как сообщают в группе «Погода в Мурманске», на Мурманскую область надвигается внушительный циклон.

- В Кольский край вечером 11 декабря пожалует гость - монстр Siro с центром над Норвежским морем, - пишут в паблике.

В Заполярье заглянет циклон под названием Siro. Фото: vk.com/pogoda51

Об ухудшении погодных условий предупреждают и в управлении МЧС России по Мурманской области. Спасатели рекомендуют не отправляться в дальние поездки на личном авто, обязательно соблюдать правила дорожного движения, а выезжая на природу, сообщить о своем маршруте родственникам или знакомым. Северянам стоит быть очень внимательными и осторожными в такую непогоду.

ИСТОЧНИК KP.RU