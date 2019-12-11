Мурманск оказался на страницах журнала «Вокруг света»
Кольский край становится все популярнее и популярнее. Так, арктическая столица попала в декабрьский номер журнала о путешествиях «Вокруг света». Статья под названием «Короли севера: неожиданный Мурманск глазами местных жителей» покажет читателям наш областной центр немного с другой стороны.
- Море, корабль, рыба и полярное сияние — все это можно увидеть не только на гербе Мурманска, но и в самом городе. «Вокруг света» собрал мозаичное полотно из рассказов жителей и гостей столицы Заполярья, - отмечает автор статьи.
В большом материале, проиллюстрированном множеством интересных фотографий, рассказывается про Рыбный порт, главную городскую площадь Пять Углов, про северное сияние, тундру, местные фестивали, памятник «Алеша», Солнечную сопку и многое другое. Также журнал составил топ-5 мест, которые нужно обязательно увидеть в Мурманске.
ИСТОЧНИК KP.RU