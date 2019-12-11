2019-12-11T13:32:21+03:00
Дом. Семья

В Мурманске спасают шестерых щенят, мать которых разорвали бродячие животные

Малышам грозит такая же смерть, если не найдутся добрые люди, готовые их приютить
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Малыши совсем крохотные и очень хотят жить. Фото: Галина КлючникМалыши совсем крохотные и очень хотят жить. Фото: Галина Ключник
Изменить размер текста:

Спеша по своим предпраздничным делам – а как же иначе до конца года надо успеть закончить все, что необходимо, да и еще подарки купить – мы не замечаем, что прямо рядом с нами разворачивается целая трагедия, предотвратить которую нам вполне по силам.

- На улицу Домостроительную привезли и оставили маленькую собачку. Со слов свидетелей, похожа на карело-финскую лайку. Малышка оказалась беременной и вскоре родила семь щенков. Она была очень хорошей мамочкой и до последнего защищала своих малышей – собачку разорвали бродячие псы. А ее крохи остались совсем одни, - описывают произошедшие события Галина Ключник.

Щенков, которым не больше месяца, стали подкармливать добрые женщины, работающие неподалеку. Однако если не найти им дом и настоящих хозяев, то они вполне могут повторить судьбу своей мамы – их либо разорвут собаки, либо они попросту замерзнут в морозы.

- Давайте сделаем так, чтобы смерть их мамы была не напрасной. Одного щенка уже приютили, осталось шесть. Если решите помочь крохам, связывайтесь с Натальей по телефону 8-950-899-87-19 или в соцсетях, - просит мурманчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МЧС назвали причину крупного пожара на мебельных складах в Коле
Мурманск оказался на страницах журнала «Вокруг света»
В Мурманске на светофоре на улице Невского водитель сбил ребенка и уехал
Горожанам показали, как выглядит дом на Володарского,10 в Мурманске, где пожар уничтожил несколько этажей
Вопрос о выходном дне 31 декабря в Мурманской области остается открытым
Пейнтболисты из Мурмашей стали лучшей игровой командой Мурманской области
В Североморске нашли способ бороться с машинами, припаркованным у мусорных контейнеров
Пенсионерка из Мурманска отдала телефонным мошенникам больше полумиллиона рублей
Эксклюзивный SKODA SUPERB в наличии у дилера Север-Авто!
28 петель добра: В Зеленоборском осужденные связали 15 пар шерстяных носочков для недоношенных детей
Дайверы Мурманской области установят елочку на дне Ура-Губы
В Апатитах тщетно пытаются установить личность мужчины, которого наши в Имандре два года назад
Мурманская область - один из трезвых регионов России
Сотрудник мурманской организации вынес из офиса ноутбук и мышку на 142 тысячи рублей
В Оленегорске подняли стоимость проезда на общественном транспорте
В Североморске обстреляли жилой дом из пневматики
В Мурманской области бушует метель
В Мурманской области нашли пятерых пропавших северян и уроженца Республики Беларусь
В Мурманске четвертые сутки ищут 15-летнего подростка в синем пуховике
В Мурманске из-за аварии без тепла и горячей воды остались три деловых центра, «Волна» и 11 жилых домов
В Мурманске пройдет телемост с Дарьей Донцовой