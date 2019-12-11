В Мурманске спасают шестерых щенят, мать которых разорвали бродячие животные

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-11T13:32:21+03:00

Малышам грозит такая же смерть, если не найдутся добрые люди, готовые их приютить

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Спеша по своим предпраздничным делам – а как же иначе до конца года надо успеть закончить все, что необходимо, да и еще подарки купить – мы не замечаем, что прямо рядом с нами разворачивается целая трагедия, предотвратить которую нам вполне по силам.

- На улицу Домостроительную привезли и оставили маленькую собачку. Со слов свидетелей, похожа на карело-финскую лайку. Малышка оказалась беременной и вскоре родила семь щенков. Она была очень хорошей мамочкой и до последнего защищала своих малышей – собачку разорвали бродячие псы. А ее крохи остались совсем одни, - описывают произошедшие события Галина Ключник.

Щенков, которым не больше месяца, стали подкармливать добрые женщины, работающие неподалеку. Однако если не найти им дом и настоящих хозяев, то они вполне могут повторить судьбу своей мамы – их либо разорвут собаки, либо они попросту замерзнут в морозы.

- Давайте сделаем так, чтобы смерть их мамы была не напрасной. Одного щенка уже приютили, осталось шесть. Если решите помочь крохам, связывайтесь с Натальей по телефону 8-950-899-87-19 или в соцсетях, - просит мурманчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU