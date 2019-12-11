Волонтеры из Мурманской области подарили Яне Чуриковой уникальную брошь из электродов в виде мыши

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-11T17:29:39+03:00

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3 декабря волонтеры Кольской горно-металлургической компании Мончегорска приехали в российскую столицу, чтобы поучаствовать в благотворительной ярмарке «Волонтеры в City». Северяне целый месяц вязали, шили, лепили, валяли и раскрашивали уникальных мышек, чтобы выручить деньги на добрые дела. Одна из таких добромышек очень понравилась телеведущей Яне Чуриковой и оказалась на ее пиджаке.

- В этот день проходил образовательный форум в Москве. Яна Чурикова, которая была звездным гостем, рассказывала, как занималась волонтерством. Она так душевно со всеми общалась, так располагала к себе своей искренностью, что мы решили подарить ей оригинальную брошку в виде мыши, которую создал наш волонтер из электродов. Он вручную их выгибает, придавая нужную форму, - рассказала «КП» специалист корпоративных программ КГМК Ольга Горчакова. – Когда я прикрепляла украшение на лацкан пиджака журналистки, думала, как бы ей костюм не испортить случайно. Но на самом деле ей понравилась добромышка, очень элегантно смотрится. К слову, такую же брошь она попросила для Андрея Малахова.

Деньги, вырученные от продажи игрушечных символов наступающего года, отправят в реабилитационный центр для лиц с ОВЗ в Норильске, в детдом «Вдохновение» в Московской области, в читинский благотворительный фонд «Пчелка» и на поддержку инклюзивного театра «Солнечный лучик надежды» в Печенском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU