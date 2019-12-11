Пейнтболисты из Мурмашей стали лучшей игровой командой Мурманской области

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-11T12:09:51+03:00

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- Такого на общероссийском уровне соревнований никто еще не делал – дойти до финала и занять второе место, играя в усеченном составе, вчетвером... – хотя с того триумфа на чемпионате России пейнтбольной команды «Сайберс» из Мурмашей прошло четыре месяца, эмоции не отпускают ее главного тренера Михаила Песоцкого.

Напомним: за сутки до начала столь важного турнира один из игроков сборной заболел, а среди соперников не нашлось желающих поддержать конкурентов. «Сайберс» вышли вчетвером и остановились в одной секунде от золотой медали чемпионата России, повергнув в шок всех. Конечно, такое достижение не смогли не заметить. В Кольском районе команда получила сразу две награды «Лучшая спортивная команда» и «Лучший спортсмен. Игровые виды спорта». А теперь стало известно, что «Сайберс» стали «Лучшей игровой командой Мурманской области» в этом году.

- До последнего не верили в победу на области. Да и в победе на районном уровне тоже не были уверены – любой конкурс это лотерея. Ребята, безусловно, достойны этого звания, - делится впечатлениями от такой новости Михаил Песоцкий. – Скажу честно, это долгожданное признание! Признание наших ребят как спортсменов, признание их достижений! За последние годы в чем нас не обвиняли: и что пейнтбол – это вообще не спорт, и что это занятие в детях агрессию провоцирует.

Но подопечные Михаила Песоцкого смогли доказать всем, что они достойны звания спортсменов, да еще каких! Целеустремленных и упорных! Готовых добиваться победы, несмотря ни на что.

ИСТОЧНИК KP.RU