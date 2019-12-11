В Североморске нашли способ бороться с машинами, припаркованным у мусорных контейнеров

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-11T09:28:52+03:00

За оставленную у мусорки машину будут штрафовать. Фото: СОЦСЕТИ

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Оставленный у помойки автомобиль - головная боль отвечающих за вывоз мусора. Часто владельцы так бросают машины, что к контейнерам не пройти не проехать. Отходы копятся, а жители домов ругают коммунальные службы, мол, совсем не работают.

Сейчас управу на таких водителей найти сложно. Но в Заполярье активно ищут рычаги давления. Например, депутаты Мурманской областной Думы предложили штрафовать на 3 тысячи рублей, если машина мешает работе спецслужб.

А в Североморске пошли другим путем.

- Власти ЗАТО г. Североморск планируют установить возле контейнерных площадок, находящихся в зоне ответственности органов местного самоуправления, специальные знаки "Стоянка запрещена". Кроме того, комитетом по развитию городского хозяйства в проект правил благоустройства территорий муниципального образования внесены положения, устанавливающие запрет на остановку и маневрирование вблизи контейнерных площадок транспортных средств, препятствующих вывозу мусора, - сообщил региональный оператор по обращению с ТКО в Мурманской области.

Тем, кто проигнорирует знаки, ждет штраф: от 1000 до 3000 рублей на граждан, от 10 до 20 тысяч рублей на должностных лиц, от 10 до 30 тысяч рублей на юридических лиц.

Сейчас есть список из 11 адресов, где чаще всего машины оставляют у контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU