2019-12-11T09:01:56+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Мурманска отдала телефонным мошенникам больше полумиллиона рублей

Все ее накопленные сбережения оказались в руках лжесотрудника банка
Наталья ЛОБАНОВА
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Злоумышленнику светит до шести лет лишения свободыЗлоумышленнику светит до шести лет лишения свободыФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Доверчивых пенсионеров из Заполярья продолжают обманывать аферисты, оставляя пожилых северян без гроша в кармане.

На этот раз в полицию Мурманска с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя жительница областного центра.

- Женщина рассказала стражам порядка, что ей на мобильный позвонили с неизвестного номера. Абонент представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с расчетного счета пенсионерки кто-то незаконно списывает деньги. Для того, что сохранить ее сбережения, незнакомец попросил продиктовать персональные коды и назвать реквизиты карты, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Ни о чем не подозревая, пожилая северянка сообщила нужные аферисту сведения. После чего с ее банковской карты списали больше 577 тысяч рублей. Тут уже мурманчанка поняла, что доверилась телефонным мошенникам и обратилась к полицейским.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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