Эксклюзивный SKODA SUPERB в наличии у дилера Север-Авто!

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-10T17:21:09+03:00

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Предложение от автосалона Север-Авто действует только на один автомобиль ŠKODA SUPERB в комплектации Ambition 1.8 TSI (180 л.с.) 7DSG, цвет серый Quartz металлик! Ваши преимущества:

· ПОДАРОК – ПАКЕТ ПРЕМИУМ.*

· СПЕЦЦЕНА – ВЫГОДА ДО 215 000Р. **

· ЦИФРОВАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ.

· БИКСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ.

· САЛОН АЛЬКАНТАРА.

*При приобретении нового автомобиля ŠKODA SUPERB в Север-Авто в стоимость автомобиля входит пакет опций «Премиум». Предложение ограничено и не является публичной офертой. Подробности у менеджеров автосалона Север-Авто. ** Выгода достигается при покупке модели ŠKODA Superb 2019 года выпуска, при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01 по 31 декабря. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров автосалона Север-Авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU