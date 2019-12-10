2019-12-10T15:36:40+03:00
Общество

В Мурманской области бушует метель

Северянам стоит быть крайне осторожными на дорогах
Наталья ЛОБАНОВА
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Непогода сохранится в Заполярье на пару дней. Фото: vk.com/pogoda51Непогода сохранится в Заполярье на пару дней. Фото: vk.com/pogoda51
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Погода в Мурманской области оставляет желать лучшего. 10 декабря в Заполярье разбушевалась метель, ветер вовсю завывает, а на дорогах - сплошная гололедица. Так что местным жителям стоит укутаться потеплее и быть очень внимательными и осторожными на дорогах в ближайшие дни.

- 10 декабря и ночью 11 декабря Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. В Мурманской области ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, метель. Температура воздуха ночью -4-9 градусов, при прояснениях -15-20, днем -2-7, - предупреждают синоптики «Мурманского УГМС».

Из-за ухудшения погоды главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует воздержаться от дальних поездок на личном транспорте и не выходить на природу, а сидя за рулем авто обязательно соблюдать правила дорожного движения и учитывать метеоусловия.

На официальном сайте Мурманскавтодор можно узнать о состоянии дорог в Кольском крае. Также эту информацию можно уточнить в диспетчерской службе по телефонам 8 (8152) 214-070 или 8 (8152) 250-808.

ИСТОЧНИК KP.RU

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