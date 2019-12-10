В Оленегорске подняли стоимость проезда на общественном транспорте

СЕГОДНЯ 17:09 2019-12-10T17:09:34+03:00

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В Мончегорске в этом году уже подняли стоимость проезда. Правда, коснулось это маршруток, ведь на муниципальных маршрутах цена осталась прежней. Готовить лишний рубль придется и мурманчанам: с 1 января билет в один конец будет стоить 33 рубля.

Подорожание принесет Новый год и жителям Оленегорска. Так, сейчас одна поездка в автобусе №105 по маршруту ул. Ветеранов или Поликлиника – Вокзал стоит 30 рублей, то с 1 января будет уже 32 рубля. Новая стоимость следования по другим маршрутам составит: ул. Ветеранов или Поликлиника – Вокзал – н.п. Высокий - 75 рублей, Высокий – Вокзал - 43 рубля.

За проездной для граждан надо будет отдать 3725 рублей (3550 рублей), для учащихся - 1490 рублей (1420 рублей), для пенсионеров - 700 рублей (стоимость не поменялась).

ИСТОЧНИК KP.RU