В Североморске обстреляли жилой дом из пневматики
Даже страшно представить свои ощущения в тот момент, когда в окно твоей квартиры прилетает пуля. Однако жителям Североморска, как выяснилось, не привыкать к такому.
- Ищем очевидцев, которые видели или слышали, как около 14.00-15.00 в районе дома 8/10 на улице Душенова в окно стреляли со стороны дороги. Возможно, видел кто-то из дома №11 по этой же улицы, - обратилась с призывом к горожанам Ирина Николаева.
Быстро выяснилось, что это уже не первый случай во флотской столице. Весной от шалости подростков – по крайней мере, так утверждает местная жительница Татьяна Черепанова – пострадало еще одно окно. Супруг женщины выбежал на улицу, но догнать проказников не смог. Заявление писать не стали. А вот Ирина Николаева уже обратилась в правоохранительные органы и намерена наказать виновных. В полиции уже начали проверку.
Кстати, предположительно, по дому стреляли из пневматики.
ИСТОЧНИК KP.RU