2019-12-10T16:07:51+03:00
Происшествия

В Североморске обстреляли жилой дом из пневматики

Во флотской столице это уже не первый случай
Варвара РУСЛАНОВА
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Пуля от пневматики попала в окно одной из квартир дома 8/10 по улице Душенова в Североморске. Фото: Ирина НиколаеваПуля от пневматики попала в окно одной из квартир дома 8/10 по улице Душенова в Североморске. Фото: Ирина Николаева
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Даже страшно представить свои ощущения в тот момент, когда в окно твоей квартиры прилетает пуля. Однако жителям Североморска, как выяснилось, не привыкать к такому.

- Ищем очевидцев, которые видели или слышали, как около 14.00-15.00 в районе дома 8/10 на улице Душенова в окно стреляли со стороны дороги. Возможно, видел кто-то из дома №11 по этой же улицы, - обратилась с призывом к горожанам Ирина Николаева.

Быстро выяснилось, что это уже не первый случай во флотской столице. Весной от шалости подростков – по крайней мере, так утверждает местная жительница Татьяна Черепанова – пострадало еще одно окно. Супруг женщины выбежал на улицу, но догнать проказников не смог. Заявление писать не стали. А вот Ирина Николаева уже обратилась в правоохранительные органы и намерена наказать виновных. В полиции уже начали проверку.

Кстати, предположительно, по дому стреляли из пневматики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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