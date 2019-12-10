В Апатитах тщетно пытаются установить личность мужчины, которого наши в Имандре два года назад

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-10T18:04:31+03:00

Тело нашли в Имандре еще два года назад, но до сих пор опознать погибшего не удалось. Фото: nat-geo.ru

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Обычно с опознанием пропавших рыбаков трудностей не возникает, ведь родственники начинают бить тревогу почти сразу, как только возникают подозрения, что могла случиться беда. А потом до последнего надеются на лучшее и ждут хоть каких-то новостей, которые прервут эту мучительную неизвестность. Однако бывают и исключения.

- Тело мужчины нашли в акватории озера Имандры около мыса Поворотный наволок 6 августа 2017 года. Предполагаемый рост погибшего 170 сантиметров, давность смерти – около года, возраст от 20 до 50 лет. Был в темно-синие спортивные штаны с белыми и бордовыми полосами и серо-черные носки, - рассказывают подробности в уголовном розыске МО МВД «Апатитский».

Однако за два года погибшего так и не удалось опознать. Если вам известна информация, относящаяся к этому мужчине, пожалуйста, передайте ее полиции по телефонам: 8 (81555) 6-16-20 или 8 (81555) 4-52-30.

ИСТОЧНИК KP.RU