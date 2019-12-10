В Мурманске из-за аварии без тепла и горячей воды остались три деловых центра, «Волна» и 11 жилых домов

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-10T13:49:36+03:00

В центре с минуты на минуту должно появиться тепло. Фото: skyscrapercity.com

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Минувшей ночью в центре столицы Заполярья прямо на парковке у «Меридиана» начались плановые работы. Для их проведения на ночь без тепла и горячей воды пришлось оставить 11 жилых домов, торговый центр и три офисных здания. Однако что-то пошло не так и даже к середине дня 10 декабря блага цивилизации не вернулись к мурманчанам.

- В районе дома №5/23 по улице Воровского было обнаружено повреждение тепловой сети. Чтобы предотвратить более серьезное технологическое нарушение, было решено заменить ненадежный участок. При проведении планового ремонта произошло непредвиденное повреждение обратного трубопровода. Устранением последствий занимается аварийная бригада, - сообщили в Мурманской ТЭЦ.

В итоге без тепла и горячей воды остались:

- дом №80 по проспекту Ленина,

- ГДЦ «Арктика (Ленина, 82)

- дома №4 и 6 по улице Комсомольскаой,

- дома № 7, 9,16,18 по улице Самойловой,

- дома улица № 4/22 по улице Воровского,

- конгресс-отель «Меридиан» (Воровского дома, 5/23),

- дома № 5, 9/1, 11/2 по улице Коминтерна,

- офисное здание по адресу: Коминтерна, 7,

- ТЦ «Волна»,

- дом №24 по улице Ленинградской.

Планировалось, что аварию успеют устранить до полудня. Так оно вышло. Работы завершили в срок. Сейчас систему заполняют теплоносителем.

ИСТОЧНИК KP.RU