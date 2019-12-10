2019-12-10T13:00:47+03:00
Звезды

В Мурманске пройдет телемост с Дарьей Донцовой

Авторы самых интересных вопросов к писательнице получат подарки
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Телемост с известной писательницей состоится 10 декабря.Телемост с известной писательницей состоится 10 декабря.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Посмотреть, спросить и обсудить, - все это смогут сделать северяне 10 декабря во время телемоста с известной писательницей Дарьей Донцовой. Он состоится в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой (зал новой художественной литературы) в 14.00.

- Дарья Донцова известная российская писательница, лидер книжного рынка: на данный момент вышло 218 детективов, 9 детских повестей, кулинарные и автобиографические книги. Тираж проданных книг за 2018 год составил 1 514 346 экземпляров, а суммарный тираж за все годы превысил 200 миллионов экземпляров, - рассказали в библиотеке.

Общение с писательницей пройдет в рамках проекта «#ЛитМост. Участники встречи могут спросить Дарью Донцову о ее творчестве. Как обещают организаторы, прозвучать может любой вопрос. Авторам самых интересных реплик вручат призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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