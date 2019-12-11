28 петель добра: В Зеленоборском осужденные связали 15 пар шерстяных носочков для недоношенных детей

СЕГОДНЯ 08:07 2019-12-11T08:07:56+03:00

Теперь подопечные КП-20 будут вязать для недоноршенных деток не только носочки. Фото: УФСИН по Мурманской области

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Даже у тех, кто преступил закон, в груди может биться доброе сердце. В колонии-поселении №20 в Зеленоборском нашлась целая группа таких женщин, которая решила присоединиться к всероссийской благотворительной акции «Добрые руки».

- Наши подопечные связали для недоношенных детей из соматического отделения Кандалакшской центральной районной больницы 15 пар шерстяных носочков, вложив в рукоделие все тепло своих сердец. Крошечные изделия вяжут всего на 28 петель. Как говорят медики, шерстяные носочки оказывают терапевтический эффект, стимулируя кровообращение у крошек, родившихся с критическим весом, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Руководство колонии решило продолжить сотрудничество с соматическим отделением больницы. Теперь шерстяные изделия – и это будут не только носочки – осужденные будут вязать на заказ и по определенным размерам.

К слову, это уже не первый такой опыт для колонии-поселения. Весной 2018 года подопечные исправительного учреждения присоединились к специальной акции «Согревая теплом», которую проводил Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения. Многодетной семье тогда предали несколько вязанных носочков и кофточек.

ИСТОЧНИК KP.RU