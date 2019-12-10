2019-12-10T11:53:43+03:00
Происшествия

Агрессивного мужчину, который напал с ножом на пассажира поезда "Мурманск-Санкт-Петербург", будут судить

Житель Мурманска спокойно сел за столик и стал ждать полицию
Мария ПАШЕНКОВА
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В вагоне-ресторане поезда "Мурманск - Санкт-Петербург" едва не произошло убийство.В вагоне-ресторане поезда "Мурманск - Санкт-Петербург" едва не произошло убийство.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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1 октября в скором поезде "Мурманск - Санкт-Петербург" произошла сцена, словно из боевика.

В вагоне-ресторане поссорились два пассажира. Словесная перепалка переросла в драку.

- Она прекратилась после вмешательства директора вагона-ресторана. Правонарушитель прекратил драться и вышел, как оказалось, чтобы взять нож. Он ударил соперника в шею и кисть, а после не пытался скрыться, не оказывал сопротивления, сел за соседний столик и стал ждать прибытия сотрудников полиции, которым сдался, - сообщила "КП" официальный представитель "Федеральной пассажирской компании" Ольга Глазунова.

Помогли и другие пассажиры, которые остановили злоумышленника. Первую помощь пострадавшему оказали работники поездной бригады. Начальник состава оперативно вызвал сотрудников скорой помощи. Мужчину передали медработникам на станции "Чупа", а уже на станции "Лоухи" и нападавшего, и его жертву отдали в руки сотрудников транспортной полиции.

Кандалакшская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Мурманска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кандалакшский районный суд Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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