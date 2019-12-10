2019-12-10T17:59:13+03:00
Происшествия

Сотрудник мурманской организации вынес из офиса ноутбук и мышку на 142 тысячи рублей

Похищенное северянин сдал в ломбард
Лидия АРСТОВА
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Мужчина может сесть из-за ноутбуку и компьютерной мышки.Мужчина может сесть из-за ноутбуку и компьютерной мышки.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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От работы, безусловно, нужно брать все! Возможность карьерного роста, профессиональный опыт, общение с коллегами. Вот только материальные ценности из офиса себе присваивать не стоит. За это, как минимум, грозит уголовная ответственность. Об этом не подумал сотрудник одной мурманской конторы.

В полицию обратился директор местной организации, что находится на улице Шмидта. Мужчина заявил о краже из кабинета ноутбука и компьютерной мыши. Стоимость техники - 142 тысячи рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 43-летний сотрудник предприятия. Мужчина во всем признался. Он пояснил, что похищенную технику сдал в ломбард, а деньги потратил по своему усмотрению.

- В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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