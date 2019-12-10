2019-12-10T11:20:15+03:00
Происшествия

Житель Оленегорска выломал дверь в квартиру знакомого, навел беспорядок и украл телевизор

Злоумышленник знал, что северянин накануне приобрел технику
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Мужчина украл купленный за 7 тысяч рублей телевизор, чтобы продать его и взять деньги.Мужчина украл купленный за 7 тысяч рублей телевизор, чтобы продать его и взять деньги.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Покупка новых вещей - всегда радость для любого хозяина. Но стоит ли рассказывать о приобретении техники и других дорогостоящих предметов быта сомнительным знакомым?

В полицию Оленегорска поступило заявление о краже. 54-летний северянин рассказал, что из его квартиры в доме на улице Мира пропал телевизор. Технику мужчина купил накануне за 7 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что незадолго до похищения северянин отлучился из дома.

Вернувшись, он застал "руины": выбита дверь, в квартире переворот, плазменный телевизор пропал. В квартире эксперты собрали "пальчики" похитителя. Они привели полицейских к 36-летнему неоднократно судимому местному жителю. Мужчина признал вину и рассказал, что знаком с потерпевшим, и был заранее "уведомлен" о покупке телевизора. Злоумышленник в конечном итоге хотел получить не ящик с мультиками, а деньги с его продажи.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 3 статьи 158 "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище", - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Сейчас северянин содержится в изоляторе временного содержания МО МВД России «Оленегорский».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьница попросила главу Мурманской области перенести губернаторскую елку
В Мурманске Ольгу Бузову встретили флешмобом
Осудили до суда: Мурманчанин заплатит 500 рублей за нецензурную брань перед заседанием
С газифицикацией Мурманской области возникли проблемы
Жителя Мурманска, который обокрал испанца, задержали на «дегустации» лимонада в магазине
Жители Мурманской области наблюдали перламутровые облака
В полиции обнародовали результаты проверки по утопленному в реке Кола мопсу
В центре Кировска установили живую ель к новогодним праздникам
Проект «Я – родитель! Перезагрузка» помог 72 семьям в Мурманской области
Из-за пса, которого спасли из затопленного карьера в Ковдоре, возбудили уголовное дело
Прокуратура отменила 6 решений экс-министра природных ресурсов Мурманской области о расширении участков
Стало известно, кто на самом деле зажег огоньки на главной городской елке Мурманска
Чиновников, дающих отписки на портале «Наш Север», ждет юридическая ответственность
В Мурманске столкнулись автобус и «КамАЗ», есть пострадавшие
28 жителям Оленегорска оплатили проезд к месту отдыха, когда за них заступилась прокуратура
Мурманская область в низах рейтинга по отсутствию вредных привычек
В Мурманске появится новый жилой комплекс