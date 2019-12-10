Житель Оленегорска выломал дверь в квартиру знакомого, навел беспорядок и украл телевизор

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-10T11:20:15+03:00

Мужчина украл купленный за 7 тысяч рублей телевизор, чтобы продать его и взять деньги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Покупка новых вещей - всегда радость для любого хозяина. Но стоит ли рассказывать о приобретении техники и других дорогостоящих предметов быта сомнительным знакомым?

В полицию Оленегорска поступило заявление о краже. 54-летний северянин рассказал, что из его квартиры в доме на улице Мира пропал телевизор. Технику мужчина купил накануне за 7 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что незадолго до похищения северянин отлучился из дома.

Вернувшись, он застал "руины": выбита дверь, в квартире переворот, плазменный телевизор пропал. В квартире эксперты собрали "пальчики" похитителя. Они привели полицейских к 36-летнему неоднократно судимому местному жителю. Мужчина признал вину и рассказал, что знаком с потерпевшим, и был заранее "уведомлен" о покупке телевизора. Злоумышленник в конечном итоге хотел получить не ящик с мультиками, а деньги с его продажи.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 3 статьи 158 "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище", - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Сейчас северянин содержится в изоляторе временного содержания МО МВД России «Оленегорский».

ИСТОЧНИК KP.RU