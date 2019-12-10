2019-12-10T08:43:08+03:00
Общество

С газифицикацией Мурманской области возникли проблемы

Аналитики не увидели возможности для использования отпарных газов
Мария ПАШЕНКОВА
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Газификация Мурманской области пока идет непросто.Газификация Мурманской области пока идет непросто.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В конце прошлого года стало известно, что процесс газификации Мурманской области сдвинулся с мертвой точки. В регион приехала делегация "Газпрома", а некоторые котельные уже перешли на голубое топливо.

В марте 2019-го Марина Ковтун уступила кресло губернатора Андрею Чибису. И тот не забыл про газификацию. Тем более, что в правительстве страны строго следят, чтобы Мурманская область уходила от мазутозависимости. Вот только не все с процессом идет гладко. В "Сколково" выпустили исследование "Российский мало- и среднетоннажный СПГ. Региональная серия. Арктика". В нем прописаны трудности, которые могут возникнуть с переходом от одного источника к другому. Аналитики скептически смотрят на планы использовать отпарные газы, образующиеся при хранении сжижженого природного газа (СПГ).

- Оно является технически сложным и очень часто экономически нецелесообразным. Во-первых, при использовании газа на объектах тепло и энергоснабжения требуется газ определенного качества, давления и в гарантированном объеме. Образование отпарных газов зависит не только от выбранной конструкции хранилища, но и от интенсивности его использования для перевалки СПГ, и, конечно, от температуры окружающей среды. Поэтому любое решение о газификации за счет отпарных газов без регазификационных мощностей не обеспечит требуемого уровня надежности газоснабжения, - говорится в документе.

Поэтому специалисты предлагают традиционную схему с использованием малотоннажного газовоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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