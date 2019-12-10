2019-12-10T08:11:43+03:00
Происшествия

Жителя Мурманска, который обокрал испанца, задержали на «дегустации» лимонада в магазине

За один день северянин успел совершить несколько преступлений
Наталья ЛОБАНОВА
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Злоумышленнику светит до шести лет лишения свободы. Фото: pixabay.comЗлоумышленнику светит до шести лет лишения свободы. Фото: pixabay.com
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Житель областного центра времени даром не терял: за одни сутки он успел и жителя другой страны ограбить, и бесплатно попить лимонад в магазине.

Так, на пульт центра оперативного управления Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из магазина, расположенного в Первомайском округе Мурманска. На место происшествия выехали сотрудники ведомства.

Работник магазина пояснил, что мужчина взял с прилавка лимонад, отпил и отказался оплачивать. Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

- Выяснилось, что северянин находится в розыске за ранее совершенное преступление. В этот же день в одной из гостиниц Мурманска он проник в чужой номер, похитив оттуда имущество гражданина Испании, а именно: планшет, очки и рюкзак, - на сумму более 42 000 рублей. После чего скрылся с места преступления, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

В отношении неоднократно судимого 34-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража». Ему грозит лишение свободы до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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