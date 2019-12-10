2019-12-10T10:36:07+03:00
Общество

Школьница попросила главу Мурманской области перенести губернаторскую елку

Четвероклассница получила приглашение на два праздника, которые проходят в одно и тоже время
Елена МОЛОДЦОВА
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Удастся ли школьнице и на губернаторской елке побывать и на областное ГТО попасть, покажет время. Фото: b-port.comУдастся ли школьнице и на губернаторской елке побывать и на областное ГТО попасть, покажет время. Фото: b-port.com
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Что делать, если вас пригласили на два праздника, которые проходят в одно и тоже время? По идее, придется выбрать какой-то один. Однако школьница из Мурманской области Анна Смирнова пошла по другому пути и попросила перенести мероприятие.

- Здравствуйте, Андрей Чибис! Вам пишет ученица 4 «Б» класса. Я хорошо учусь и по ГТО в моем городе заняла первое место. Меня пригласили на губернаторскую елку и на областное ГТО, но, к сожалению, эти мероприятия в один и тот же день. Можно ли сделать так, чтобы ГТО и губернаторская елка прошли в разные дни? Надеюсь, сразу две мои мечты сбудутся. С уважением, Анна Смирнова. Заранее спасибо! – такое любопытное сообщение появилось на странице главы региона Андрея Чибиса.

Пойдут ли на встречу отличнице и внесут ли изменения в график праздничных мероприятий, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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