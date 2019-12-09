2019-12-09T17:19:19+03:00
Общество

Проект «Я – родитель! Перезагрузка» помог 72 семьям в Мурманской области

Речь идет о тех ячейках общества, где один из взрослых преступил закон и получил заслуженное наказание
Елена МОЛОДЦОВА
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Итоги проекта порадовали - практическая польза, как говорится, на лицо. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской областиИтоги проекта порадовали - практическая польза, как говорится, на лицо. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области
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В Мурманской области и в целом по России популярна такая мера. как отсрочка исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет. Иными словами сын или дочь – это шанс для родителя встать на путь истинный! Северянам это помогают сделать в рамках проекта «Я – родитель! Перезагрузка», который в этом году был реализован социальным центром SOS Мурманск совместно с региональной службой исполнения наказания.

- На учете в уголовно-исполнительной инспекции Мурманской области стоит 70 женщин с отсрочкой наказания до достижения ребенком 14 лет. Если есть риск, что может женщина может не справиться и отправится в колонию, а ее дети, соответственно, в детский дом, семью включаем в проект, - рассказывает Светлана Серебрякова, начальник отделения психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Мурманской области. – Мы помогаем нашим подопечным научиться заботиться о своем ребенке и повернуться к нему лицом. На выездных занятиях и в ходе совместного времяпрепровождения женщина пересматривает свое поведение и устанавливает эмоциональную связь с детьми.Находит работу, правильного партнера и добросовестно отбывает наказание.

В этом году в проекте участвовали Мурманск, Оленегорск и Ловозерский район. В последнем оказалось довольно много пап с отсрочкой наказания, которым также помог этот уникальный и важный проект. Всего помощь получили 72 семьи Мурманской области, в которых воспитывается 123 ребенка. Если проекту удастся получить грантовую поддержку президента Российской Федерации, то в следующем году он обязательно продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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