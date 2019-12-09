Прокуратура отменила 6 решений экс-министра природных ресурсов Мурманской области о расширении участков

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-09T16:11:50+03:00

Собственникам придется пройти процедуру еще раз и оформить все в соответствии с законом

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В заботе о людях, но не о лесах провел весну теперь уже бывший министр природных ресурсов Мурманской области Дмитрий Руусалеп. Напомним: в конце сентября Дмитрий Аугустович решил не продлевать срочный трудовой договор. Предполагалось, что на карьере чиновника плохо сказался скандал с охотугодьями в Ловозерском районе. Но, как оказалось, у Руусалепа нашлись и другие недочеты в работе. Например, шесть незаконных решений о расширении земельных участков, находящихся в границах лесного фонда.

Справедливости ради надо отметить, что они принимались комиссионно и, например, представители Росреестра были против согласования расширений, но оказались в меньшинстве. Однако на их сторону встала природоохранная прокуратура.

- Вынесенные решения нарушают права Российской Федерации на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощаемого использования лесов. Кроме того, несмотря на то, что назначение участков «для отдыха» им была присвоена категория сельскохозяйственных, хотя возведенные на них объекты к этой деятельности не имеют никакого отношения, - рассказывает природоохранный прокурор Мурманской области Мария Краевская.

К слову, прокуратура сразу пыталась опротестовать вынесенные решения, но экс-министр отклонил такие попытки, и представителям надзорного ведомства пришлось искать поддержку свыше. В итоге не соответствующие закону решения отменены. Физически собственники участков никак не страдают, но процедуру расширения им теперь придется согласовывать повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU