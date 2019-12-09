Чиновников, дающих отписки на портале «Наш Север», ждет юридическая ответственность

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-09T14:30:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Кажется, у энергичного и активного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса так и не получилось заразить желанием изменить жизнь к лучшему своих коллег в муниципалитетах.

- На портал «Наш Север» поступило 2157 обращений. 170 только за последнюю неделю и еще 40 за выходные. Подавляющее большинство касается уборки снега во дворах, - доложила советник губернатора Мурманской области Зинаида Разживина.

Однако в данном случае больше интересны не сами обращения, а ответы, которые на них дают чиновники на местах.

- Обработка обращений идет в срок, но есть тенденция к большому числу отписок. Например, жители жалуются на не почищенную лестницу на улице Загородной в Мурманске, а им отвечают, что этот участок ни за кем не закреплен – как только это будет сделано, уберут, - приводит факты Зинаида Разживина. – Или жители пишут: во дворе нет ни ручной, ни механизированной уборки. А их информируют, что эти работы выполнят после приведения в порядок центральных улиц. При этом ни конкретных сроков, ни комментариев по поводу отсутствия дворников.

Кроме того, если снегоуборочная техника и доходит до проблемной точки, то снег сваливают на тротуары и парковочные места, дорожники умудряются засыпать даже входы в подъезды. Жителям не выйти, они пишут жалобы и через трое-четверо суток получают ответ, мол, зато проезд прочистили. Советник пришла к выводу, что в регионе не выстроена систематизированная работа по уборке снега.

- «Наш Север» - это инструмент по выявлению проблем и оперативного реагирования. Своими отписками вы дискредитируете работу портала. Давайте вводить юридическую ответственность за такие ответы! - отметил Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU