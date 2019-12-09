2019-12-09T12:36:43+03:00
Общество

28 жителям Оленегорска оплатили проезд к месту отдыха, когда за них заступилась прокуратура

Пенсионный фонд Мурманской области не хотел возмещать пожилым безработным северянам расходы на дорогу
Наталья ЛОБАНОВА
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Ведомство добилось того, чтобы деньги перечислили оленегорцамВедомство добилось того, чтобы деньги перечислили оленегорцамФото: Михаил ФРОЛОВ
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Неработающим пенсионерам из Оленегорска пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы добиться компенсации дорожных расходов от Пенсионного фонда. Соцорганизация никак не хотела выплачивать 28 северянам положенную им по закону сумму.

- Установлено, что местные жители выезжали за границу или добирались на личном транспорте к месту отдыха. Вернувшись домой, они обратились в отделение пенсионного фонда с заявлениями о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Однако, Пенсионный фонд отказал пожилым оленегорцам в выплатах, чем нарушил требования действующего законодательства, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Оленегорска.

Ведомство направило в мировой суд 28 исков о взыскании компенсации оплаты проезда к месту проведения отдыха и обратно. Суд рассмотрел их и удовлетворил в полном объеме. Сейчас деньги уже перечислены пожилым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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