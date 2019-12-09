2019-12-09T08:49:36+03:00
Общество

В Кировске водитель переделал квадроцикл в грейдер, чтобы почистить тротуар

Жители города: "Такой герой нам нужен" [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Чем квадроцикл не грейдер? Чистит тоже хорошо! Фото: скриншот видеоЧем квадроцикл не грейдер? Чистит тоже хорошо! Фото: скриншот видео
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Снегопад в Мурманской области - эка невидаль! Но каждую зиму коммунальные службы не очень справляются с этой задачкой от природы.

Вот и в этом декабре те, кто отвечает за уборку дорог и дворов, не сдают экзамен. В снежной каше застревают кареты "скорой помощи", мамы записывают видеобращения к губернатору, потому что гулять с коляской сейчас просто невозможно.

Северянам приходится самим брать в руки лопаты и чистить территории у домов. Впрочем, некоторые идут в ногу со временем, проявляют смекалку, чтобы уборка заняла меньше времени и была эффективнее.

Так, в Кировске местный житель переделал квадроцикл в грейдер и отправился на нем чистить тротуар. Горожане порыв оценили и сказали, что такой герой городу горняков нужен. А заодно отругали коммунальные службы.

Имя неизвестного креативного кировчанина, увы, неизвестно. Если вы - герой нашей новости, напишите в редакцию - нам интересно рассказать о вашей смекалке.

В Кировске неизвестный чистит тротуар на квадроцикле.Видео: Лилия Латышева

ИСТОЧНИК KP.RU

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