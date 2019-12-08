В Подмосковье спасают Колю из Полярного, который попал в беду

СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-08T17:00:47+03:00

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Мало того, что Москва слезам не верит, так она бывает еще и крайне не гостеприимна к тем, кто приехал в столицу искать лучшей жизни. Сколько уже северян попали в крупные неприятности в Первопрестольной, и не сосчитать. И вот новый случай.

- Я живу в Одинцово, Московской области. У нас в подъезде третий день ночует парень по имени Коля. Сначала думали, что бомж. На вид 30-40 лет, весь побитый, - написала в группе «Подслушано в Мурманске №1» Евгения Дергачева. – Сегодня вызвали скорую, он охотно пошел. Говорит, что из Полярного. По разговору понятно, что нормальный человек, который попал в беду. Если у кого-то пропал Коля – откликнитесь!

По словам женщины, фотографию она скидывает только тем, кто пишет ей в личные сообщения, поскольку от побоев на северянине места живого нет. Возможно, вы узнали в этом мужчине своего Колю, который уже долгое время не выходит на связь, - тогда смело пишите Евгении. Кстати, на пост в группе «Подслушано в Полярном №1» уже откликнулся Владимир Васильевич.

ИСТОЧНИК KP.RU