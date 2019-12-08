2019-12-08T14:16:24+03:00
Происшествия

Владельцу базы отдыха под Апатитами пришлось отстреливаться от недовольных не почищенной дорогой гостей

Полицейским, спешившим разрешить конфликт, пришлось полпути идти пешком по глубокому снегу
Варвара РУСЛАНОВА
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Полицейским пришлось добираться до места конфликта пешком из-за не расчищенной дороги. Фото: ХибИнформБюроПолицейским пришлось добираться до места конфликта пешком из-за не расчищенной дороги. Фото: ХибИнформБюро
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Пока мурманчане уже устали жаловаться на жилищников, не успевающим ликвидировать последствия снегопадов, в Апатитах находчивый бизнесмен придумал, как извлечь из этого прибыль. Правда, его клиентам такой подход не понравился, и новаторская идея едва не обернулась настоящей бедой.

Около 3.30 8 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на базе отдыха «Экоостровская», что в 16 километрах от Апатитов, идет стрельба. На место выдвинулись два наряда ППС и ДПС, но как только они свернули на дорогу, ведущую к турбазе, сразу же увязли в снегу – проезд оказался не почищен и пригоден разве что для снегохода. Даже УАЗ Patriot смог преодолеть только половину пути, а потом увяз в снежном плену. Как выяснилось, таким положением дел оказались недовольны не только блюстители порядка.

- Сотрудники дежурной смены базы вместе с владельцем базы заперлись в одном из домиков и отстреливались от агрессивной компании отдыхающих из Полярного. Гости грозили сотворить с персоналом нечто крайне непотребное, - описывает события минувшей ночи портал «ХибИнформБюро». – Полицейские задержали главного возмутителя спокойствия, который по пути к патрульному автомобилю рассказал, что руководство базы запросило за доставку к дороге дополнительную плату. Проехать же до самой базы машина гостей по сугробам не смогла.

Теперь в обстоятельствах этого конфликта будут разбираться полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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