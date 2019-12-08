2019-12-08T12:05:05+03:00
Общество

Молодая мама из Мурманска записала видеообращение к губернатору с просьбой помочь в уборке тротуаров от снега

С коляской по улице Баумана пройти просто невозможно [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ирина Маненкова просит главу региона помочь исправить ситуацию со снежной кашей на тротуаре. Фото: Ирина МаненковаИрина Маненкова просит главу региона помочь исправить ситуацию со снежной кашей на тротуаре. Фото: Ирина Маненкова
Изменить размер текста:

Жалобы на неубранные дворы и проезды в соцсетях, в том числе и в аккаунтах главы региона Андрея Чибиса, увы, не редкость. Комментарии к его постам изобилуют фотографиями заснеженных уголков Мурманска и окрестных городов и поселков. Однако жительница столицы Заполярья и молодая мама Ирина Маненкова решила пойти по другому пути и записала видеобращение к Андрею Владимировичу, наглядно показав, как ей приходится гулять с четырехмесячным малышом.

- Здравствуйте, Андрей Владимирович! Я – мама четырехмесячного ребенка. Прекрасно понимаете, что гулять с ребенком нужно каждый день, но коляску невозможно провести по этой каше. Поэтому приходится нам, молодым мамам, тащить коляску вот таким вот образом, - обратилась к главе региона Ирина Маненкова. – Я очень вас прошу: как-нибудь отреагируйте на это! Пусть хотя бы раз в день эту кашу чистят! Ходить просто невозможно! Пожалуйста, помогите!

Место действия – улица Баумана, а под ногами у молодой мамочки снежная каша, по которой и без коляски пройти – задача не из легких, а с застревающей на каждом шаге детской «каретой» и вовсе миссия невыполнима.

Молодая мама из Мурманска записала видеообращение к губернатору с просьбой помочь в уборке тротуаров от снега.Автор: Ирина Маненкова

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владельцу базы отдыха под Апатитами пришлось отстреливаться от недовольных не почищенной дорогой гостей
87-секундный ролик мурманского ультрамарафонца участвует в кинофестивале в Москве
В машине под Шонгуем нашли труп
В Апатитах два парня избили многодетную мать и ее мужа
Сход лавины в Хибинах сняли на видео
В заснеженных дворах Мурманска застревают "скорые"
Ради мальчика, который не слышит, в Мурманске пройдет благотворительный офицерский бал
В Алакуртти пропал 28-летний военный Иван Иванов
Прокуратура обязала привести отделение больницы в Апатитах в подобающий вид
Медведь-шатун под Ковдором впал в спячку
В магазине Молочного появился отдел с бесплатными продуктами
Самые высокие зарплаты в Мурманской области предлагают на танкерном флоте и в отделе продаж
Андрей Чибис стал одним из самых активных губернаторов в Instagram
Мурманск украсили 25 километрами гирлянд
В Апатитах выбирают имя для коровы
Московские мошенники лишили жителей Мурманской области почти миллиона рублей за сутки