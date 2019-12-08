СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-08T12:05:05+03:00

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Жалобы на неубранные дворы и проезды в соцсетях, в том числе и в аккаунтах главы региона Андрея Чибиса, увы, не редкость. Комментарии к его постам изобилуют фотографиями заснеженных уголков Мурманска и окрестных городов и поселков. Однако жительница столицы Заполярья и молодая мама Ирина Маненкова решила пойти по другому пути и записала видеобращение к Андрею Владимировичу, наглядно показав, как ей приходится гулять с четырехмесячным малышом.

- Здравствуйте, Андрей Владимирович! Я – мама четырехмесячного ребенка. Прекрасно понимаете, что гулять с ребенком нужно каждый день, но коляску невозможно провести по этой каше. Поэтому приходится нам, молодым мамам, тащить коляску вот таким вот образом, - обратилась к главе региона Ирина Маненкова. – Я очень вас прошу: как-нибудь отреагируйте на это! Пусть хотя бы раз в день эту кашу чистят! Ходить просто невозможно! Пожалуйста, помогите!

Место действия – улица Баумана, а под ногами у молодой мамочки снежная каша, по которой и без коляски пройти – задача не из легких, а с застревающей на каждом шаге детской «каретой» и вовсе миссия невыполнима.

Молодая мама из Мурманска записала видеообращение к губернатору с просьбой помочь в уборке тротуаров от снега.Автор: Ирина Маненкова

ИСТОЧНИК KP.RU