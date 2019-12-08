2019-12-08T09:24:09+03:00
Спорт

87-секундный ролик мурманского ультрамарафонца участвует в кинофестивале в Москве

Теперь Василий Комиссаров уверен, что его фильм про «Корону Хибин» будет интересен людям [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Василий К;омиссаров теперь уверен, что его фильм про "Корону Хибин" будет пользоваться популярностью. Фото: Из личного архива Василия КомиссароваВасилий К;омиссаров теперь уверен, что его фильм про "Корону Хибин" будет пользоваться популярностью. Фото: Из личного архива Василия Комиссарова
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- Хибины настолько крутые, что даже 87-секундный ролик с их участием может попасть на кинофестиваль! Теперь понятно, почему к нам едут снимать кино, - поделился новостью известный мурманский ультрамарафонец, сотрудник базы материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров.

Неожиданно для себя спортсмен и его ролик про «Корону Хибин» - этот маршрут по 11 вершинам северных гор и протяженностью больше 120 километров Василий Комиссаров разработал летом 2018 года сам – стали участниками первого кинофестиваля YouTube-контест «Спорт-Марафон», который проводит известный московских магазин туристического снаряжения в Клубе путешественников. На конкурс было заявлено 349 работ, но прошли в третий этап далеко не все. Трейлер KhibinyCrownTrailer участвует в номинации «Горы».

- На призы и награды даже не надеюсь, - признается Василий Комиссаров. – Я этот ролик слепил за день на смартфоне без фильтров и цветокоррекции. Но зато теперь я точно уверен, что мой фильм про «Корону Хибин», да и в целом про наши великолепные горы будет интересен людям. И вот тогда можно будет побороться за номинацию!

Тем не менее, ролик о заполярном маршруте покажут 13 декабря в 19.30 в Клубе путешественников в Москве, а вот насколько высоко оценит строго жюри работу мурманчанина, будет известно через неделю 15 декабря.

Трейлер проекта FastestKnownTime - KhibinyCrown.Автор: Василий Комиссаров

ИСТОЧНИК KP.RU

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