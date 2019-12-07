2019-12-07T18:55:43+03:00
Происшествия

В машине под Шонгуем нашли труп

Водители заметили автомобиль, который стоял у обочины с включенными аварийками
Ника СВЕТЛОВА
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Следователи назначили ряд экспертиз, чтобы узнать причину смерти мужчины. Фото: архив "КП"Следователи назначили ряд экспертиз, чтобы узнать причину смерти мужчины. Фото: архив "КП"
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7 декабря водители заметили под Шонгуем машину, стоявшую у обочины. При этом у авто была включена аварийка. Неравнодушные северяне остановились, чтобы спросить у водителя, что случилось, но нашли в салоне труп. И сразу позвонили в полицию.

- Следственным отделом по Кольскому району проводится процессуальная проверка. Установлена личность погибшего мужчины - это житель Мурманской области, 1989 года рождения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Наталия Тростина.

Чтобы разобраться, что же случилось, были назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы.

Как отметил водитель, который позвонил в полицию, он несколько раз за день проехал мимо машины на аварийках, и когда понял, что она стоит так несколько часов, решил, что случилось что-то серьезное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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