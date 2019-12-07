В машине под Шонгуем нашли труп
7 декабря водители заметили под Шонгуем машину, стоявшую у обочины. При этом у авто была включена аварийка. Неравнодушные северяне остановились, чтобы спросить у водителя, что случилось, но нашли в салоне труп. И сразу позвонили в полицию.
- Следственным отделом по Кольскому району проводится процессуальная проверка. Установлена личность погибшего мужчины - это житель Мурманской области, 1989 года рождения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Наталия Тростина.
Чтобы разобраться, что же случилось, были назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы.
Как отметил водитель, который позвонил в полицию, он несколько раз за день проехал мимо машины на аварийках, и когда понял, что она стоит так несколько часов, решил, что случилось что-то серьезное.
ИСТОЧНИК KP.RU