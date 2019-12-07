2019-12-07T14:10:45+03:00
Происшествия

В Апатитах два парня избили многодетную мать и ее мужа

Молодчики пытались напасть и на мужчину, выгуливавшего собаку
Ника СВЕТЛОВА
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Дебоширы пытались сбежать от полицейских. Фото: архив "КП"Дебоширы пытались сбежать от полицейских. Фото: архив "КП"
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Вечером 6 декабря наряд полиции помчался на улицу Бредова в Апатитах. Здесь жители дома №34 услышали шум под окнами, а когда выглянули, то увидели драку.

Оказалось, что во дворе буянили два молодых человека. Сначала они пытались напасть на мужчину, который гулял с собакой. Но тот смог сопротивляться. Тогда молодчики переключились на супружескую пару. Многодетную мать они ударили в живот и в лицо, также они избили ее мужа.

Впрочем, это не все, что успели натворить агрессивные апатитчане.

- Как оказалось, за весьма непродолжительное время хулиганы успели натворить довольно много дел. Они отодрали от стены дома ящик для корреспонденции и информационную табличку управляющей компании, - сообщает "ХибИнформБюро".

От полицейских дебоширы пытались сбежать, но не смогли. Молодых людей доставили в отделение полиции, а супруги уехали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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