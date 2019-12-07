В заснеженных дворах Мурманска застревают "скорые"

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-07T13:20:51+03:00

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Декабрь проверил коммунальные службы Заполярья на прочность.

- За четверг, 5 декабря, в Мурманске выпало 16 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы. С учётом снегопада в начале недели, за 5 дней мы почти выполнили декабрьскую норму по осадкам (выпало 30 мм из 34 мм), - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Чистить дороги пришлось круглосуточно - в три смены. Правда, во дворах такой активности не наблюдалось. И зря! Как сообщают северяне, такая халатность уже имеет последствия. Так, из разных уголков Мурманска поступают сообщения, что во дворах застревают машины "скорой". Впрочем, не только в областном центре есть такая проблема.

Напомним, что глава региона и руководство Мурманска проводят объезды, чтобы проверить работу коммунальных служб. Губернатор Андрей Чибис побывал в "полях" 4 декабря.

- Запланированного маршрута не было, но везде, куда мы заехали, было убрано. А главное, что люди отмечают перемены к лучшему - в городе реально становится чище. Техника и люди везде работают в круглосуточном режиме. По области улицы убирают больше 500 единиц техники и еще порядка 800 машин чистят дворы. Отдельная задача для властей муниципалитетов - тротуары и придомовые территории, особенно в самых людных местах. Коллеги, не сбавляем обороты! - отметил губернатор.

Кажется, главе области надо проехать по дворам, которые подскажут сами мурманчане.

ИСТОЧНИК KP.RU