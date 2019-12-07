Ради мальчика, который не слышит, в Мурманске пройдет благотворительный офицерский бал

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-07T08:00:40+03:00

На операцию для Андрюши надо собрать почти 5,6 миллиона рублей. Фото: vk.com/kuravin_help

Для Андрюши Куравина собирают деньги на операцию в США

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Андрюше Куравину из Полярного всего 4 года. И всю свою жизнь он не слышит ни звука, потому что у него нет слуховых каналов и деформированы ушные раковины. Но это не приговор.

- Требуется операция по восстановлению слухового канала и ушной раковины справа в Международном Калифорнийском центре по устранению атрезии и микротии. Нашего сына готовы прооперировать американские врачи. Они восстановят слуховой канал и сформируют ушную раковину справа с помощью одной комбинированной операции, - рассказали родители Андрюши.

Стоит такое лечение 85 000 долларов (или почти 5,6 миллиона рублей). На данный момент собрана почти половина суммы - 45 730. Время не ждет: при закрытых слуховых каналах слух снижается и повышается риск осложнений перенесенных инфекционных болезней.

Чтобы помочь собрать деньги на лечение мальчика, северяне решили провести благотворительный офицерский бал. Состоится он 8 декабря в «Okean Hall» (ул. Воровского, 5/3. ГДЦ «Меридиан»).

- Бал Благотворительный. Поэтому для участников и гостей предусмотрен благотворительный взнос (рекомендованная сумма от 1500 рублей), - поясняют организаторы.

Подробности можно узнать в группе мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU