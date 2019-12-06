2019-12-06T17:09:52+03:00
Общество

Прокуратура обязала привести отделение больницы в Апатитах в подобающий вид

У стен медучреждения отвалилась штукатурка, фасад здания исписан и испачкан
Наталья ЛОБАНОВА
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Вот как сейчас выглядит кожно-венерологический диспансер в Апатитах. Фото: Юлия ГридневаВот как сейчас выглядит кожно-венерологический диспансер в Апатитах. Фото: Юлия Гриднева
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Дерматовенерологическое отделение Апатитско-Кировской центральной городской больницы находится сейчас далеко не в самом лучшем состоянии. По крайней мере, снаружи оно выглядит плачевно, и лечиться там вряд ли кому-то захочется.

Прокуратура Апатитов обратила свое внимание на эту удручающую картину и провела осмотр медицинского учреждения. Проблемы было видно невооруженным взглядом.

- Установлено, что на фасаде здания частично разрушился защитный слой и кирпичная кладка стены, отслоилась штукатурка. Здание исписано многочисленными надписями, кругом загрязнения. Крыша тоже находится в ненадлежащем состоянии, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура города направила в Апатитский городской суд иск о том, чтобы обязать собственников здания устранить массу выявленных нарушений.

Остается надеяться, что вскоре кожно-венерологический диспансер действительно отремонтируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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