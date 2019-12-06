Медведь-шатун под Ковдором впал в спячку

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-06T17:06:57+03:00

К счастью, бродивший у озера Чалма мишка залег в берлогу и спас себе жизнь. Фото: Роман Вратковски

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Признаться, ситуация с хозяевами леса в этом году как никогда оказалась сложной. Из-за холодного лета медведи наведывались в населенные пункты, ставя под угрозу безопасность северян. Кроме того, существовали вполне серьезные опасения, что мишки не нагуляют достаточное количество жира и не залягут в берлоги с наступлением зимы.

И в какой-то мере они сбылись. Напомним: в конце октября жители Кандалакшского и Ковдорского районов сообщили сразу о двух косолапых-шатунах. Того, что появился недалеко от станции Ковда охотоведам пришлось, увы, застрелить, а не уснувшему бурому хищнику у озера Чалма инспекторы еще дали возможность залечь в берлогу – реальной опасности он не представлял.

- В начале недели сотрудник объезжал этот лесной массив, в который ушел медведь-шатун, и выходных следов оттуда он не нашел. Скорее всего, он залег в берлогу, - обнадежил руководитель отдела госохотнадзора министерства природы Мурманской области Игорь Ильин.

Сообщений о других не уснувших на зиму косолапых охотоведам, к счастью, не поступало. Тем не менее, в 2019 году, говоря научным языком, из среды обитания в Мурманской области изъяли 26 бурых мишек.

ИСТОЧНИК KP.RU